Jarad A. Higgins, de son vrai nom, s'est soudainement écroulé dans l'aéroport Midway de sa ville de Chicago alors qu'il venait de rentrer de Californie, selon TMZ, site spécialisé dans les célébrités.

Les médecins légistes du comté de Cook, dans l'Illinois, pratiqueront ce lundi une autopsie afin de déterminer les causes exactes de sa mort, a indiqué à l'AFP une porte-parole du comté. «La mort de M. Higgins a été prononcée à 3H14» dans un centre médical de la banlieue de Chicago, a-t-elle par ailleurs précisé.

«Rappeurs SoundCloud»

Comme d'autres artistes de sa génération, Juice WRLD s'était fait remarquer en ligne avant de percer auprès du grand public, notamment grâce à son titre «Lucid Dreams». Cette génération des «rappeurs SoundCloud», du nom de la plateforme de streaming sur laquelle ils ont émergé, évoque souvent dans ses textes la consommation de drogues et de médicaments, dont le Xanax, un antidépresseur. L'un de ses membres, Lil Peep, est mort en 2017, lui aussi à l'âge de 21 ans, d'une overdose de fentanyl, un puissant opiacé, et de Xanax.

Juice WRLD avait déclaré en 2018, dans un entretien au «New York Times», qu'il avait abondamment utilisé cet antidépresseur durant son adolescence, mais qu'il avait l'intention de réduire sa consommation. «Juice a profondément marqué le monde en tellement peu de temps», a réagi son label, Interscope Records, dans un communiqué. «Il est bouleversant de perdre quelqu'un d'aussi gentil et que l'on porte autant dans nos coeurs».

«Wow, je ne peux pas le croire. Repose en paix mon frère», a tweeté dimanche le rappeur Lil Yachty, parmi les hommages qui se multipliaient sur les réseaux sociaux.

