Michael Madsen a décidé de reprendre son personnage culte de «Reservoir Dogs» dans une vidéo hilarante encourageant ses fans à rester chez eux pendant le confinement. L'acteur, connu pour le rôle de Vic Vega, alias Mr. Blonde, dans le premier film de Quentin Tarantino (1992), était mémorable dans une scène dans laquelle il torture et coupe l'oreille d'un policier avec un rasoir, sur fond de «Stuck In The Middle With You», de Stealers Wheel.

Sur ces images publiées sur le compte Instagram QT8, tous les membres de la famille de Michael Madsen apparaissent les uns après les autres, avec une oreille ensanglantée, lui demandant de les laisser tranquille. A la fin de la séquence, le comédien apparaît face caméra, avec son costume du film en haut et un pyjama en bas, en train de danser sur le morceau mythique. «Restez en sécurité, restez chez vous », peut-on lire à la fin du message.

On attend la réaction de Tarantino

«Je m'ennuyais à mourir, en fait. Alors ma femme m'a dit que ce serait marrant de monter une petite vidéo débile sur «Reservoir Dogs». C'était super drôle et je suis même surpris qu'on ait réussi à le faire», a déclaré l'acteur au «Hollywood Reporter».

Michael Madsen aurait même envoyé la vidéo à Quentin Tarantino, qui n'a pas encore réagi à cet hommage...

Cover Media