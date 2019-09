Dave est en pleine promotion de son dernier album produit par Renaud et a assuré à plusieurs reprises que Mister Renard allait mieux au niveau de sa santé. Mais qui de mieux que le principal concerné pour donner des nouvelles rassurantes?

Ce samedi 14 septembre, l'interprète de «Morgane de toi» a fait de rares confidences sur les ondes de RTL. Le chanteur de 67 ans est d'abord revenu sur sa collaboration avec Dave, expliquant les débuts de ce travail d’équipe: «Après moult soirées guitares et chansons, avec des amis dont Dave, j'ai écouté ses nouvelles chansons, les premières maquettes et j'ai décidé de le produire parce que c'est un ami.»

«Je n'ai ni AVC, ni cancer du foie»

Quant à son état de santé,Renaud s’est montré très rassurant, et semble avoir bel et bien pris le chemin de la résilience: «Je n'ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose. Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus aucune goutte d'alcool depuis 9 mois. Je suis parfaitement lucide et heureux.»

Fabio Dell'Anna