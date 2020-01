Ce dimanche 19 janvier, Jennifer Aniston et Brad Pitt ont tous deux été récompensés lors de la cérémonie des SAG Awards. L'acteur est en effet reparti avec le trophée du meilleur acteur pour sa performance dans «Once Upon a Time... in Hollywood», tandis que la star de «Friends» a reçu le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans «The Morning Show».

Cependant, ce ne sont pas leurs récompenses respectives qui ont marqué la soirée, mais bien un bref moment de complicité en coulisses. Les deux ex les plus célèbres d’Hollywood se sont en effet retrouvés devant les photographes présents lors de la soirée.

Sur les clichés de leurs retrouvailles, on peut ainsi les voir échanger quelques regards complices et se prendre dans les bras. Une photo de Brad Pitt tenant la main de Jennifer Aniston a également affolé les internautes, qui rêvent qu'ils se remettent ensemble.

Les deux stars s'étaient mariées en juillet 2000 et ont vécu une idylle de cinq ans. En 2005, ils ont annoncé leur divorce, choquant de nombreux fans.

LeMatin.ch