Renee Zellweger a entamé des études de politique internationale dans une université de Los Angeles, et compte continuer son cursus, même si elle renoué avec sa carrière d'actrice. La star de Bridget Jones avait en effet pris une pause de six ans en 2010, avant de reprendre sa carrière et d'être pressentie pour remporter un Oscar en 2020 pour son interprétation de Judy Garland dans le biopic «Judy».

Elle a expliqué son choix à «The Times», révélant qu'elle avait repris ses études durant sa pause, et qu'elle comptait les poursuivre. «J'étais intéressée par l'idée d'en apprendre plus sur la politique internationale, être mieux informée, voir si j'étais douée pour cela, loin des nouvelles de la télévision», a-t-elle déclaré, refusant toutefois de dévoiler l'institution où elle suit ses cours. «C'était fantastique», a-t-elle ajouté.

Et ce n'est pas tout ce qu'a fait l'actrice durant son hiatus. Elle a notamment voyagé en Thaïlande et au Libéria, où elle a rencontré Ellen Johnson Sirleaf, qui était à l'époque présidente du pays.

Cependant, si elle avait fait le choix de faire une pause dans sa carrière, ce n'était pas pour changer de métier, mais pour son propre bien-être. «Je n'étais en bonne santé, explique-t-elle. Je ne prenais pas soin de moi, c'était la dernière de mes priorités. J'avais besoin de ne rien faire, de ne pas savoir ce que j'allais faire dans les deux ans. Je voulais laisser des accidents arriver.»

