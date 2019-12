Par le biais de leur avocate, rapporte «Billboard», deux femmes qui accusent le ténor et chef d’orchestre de gestes déplacés ont fait savoir qu’elles n’acceptaient pas ses justifications.

Deux chanteuses d'opéra qui accusent Placido Domingo «d'inconduite sexuelle» ont riposté aux affirmations de la star arguant qu’il s’était montré «galant, mais toujours dans les limites d’un gentleman, le respect et la sensibilité».

Le ténor espagnol a vu un certain nombre de concerts annulés aux États-Unis à la suite de différentes publications par The Associated Press en août et septembre (19). Plus de 20 femmes se sont alors fait connaître avec des accusations d'inconduites anciennes de l'artiste, comprenant des tentatives pour embrasser les victimes présumées et des attouchements non désirés – ce que son représentant a qualifié à l'époque de «tout simplement incorrect».

Plus tard, le chanteur d’opéra de 78 ans a déclaré au journal espagnol El Confidencial: «Les gestes galants sont perçus différemment de nos jours», et a insisté sur le fait que les Espagnols sont naturellement «chaleureux, affectueux et aimants». Il s’est aussi justifié: «J'ai été galant, mais toujours dans les limites d’un gentleman, du respect et de la sensibilité.»

Cependant, selon Billboard, Angela Turner Wilson et Patricia Wulf, deux des accusatrices de la star, ont riposté à sa réponse, en affirmant dans une déclaration via leur avocate Debra Katz: «Il n'y a rien de "chevaleresque" ou de "galant" à tripoter une femme au travail, quels que soient le pays ou l’époque.»

Le ténor, lauréat d'un Grammy Award est l'un des hommes les plus célèbres du monde de l'opéra et considéré comme l'un des plus grands chanteurs d'opéra de tous les temps. Il est également un chef d'orchestre prolifique et un administrateur de longue date, ayant été directeur général du Los Angeles Opera et du Washington Opera.

Cover Media