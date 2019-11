On connaît Valérie Damidot depuis plus de dix ans. En effet, on a découvert la Française de 54 ans lors du lancement de l'émission «D&CO» en 2006. Depuis, elle est une visage incontournable du PAF. Dans «Succes Story», le nouveau podcast de Télé Loisirs, elle révèle que c’est grâce à l'une de ses connaissances qu’elle a décroché cette opportunité.

Elle était une proche amie de Silvia Kahn, qui fut directrice des magazines sur M6 de 2004 à 2009. «A l'époque j'adorais chiner, j'étais la reine du bricolage. Elle savait que j'aimais la déco, que j'avais du goût», se souvient-elle.

«Les gros, ça rassure»

Mais son amour pour la décoration d’intérieur n’est pas la seule raison qui lui a permis de d'obtenir le poste. Pendant l'interview, Valérie Damidot a fait des confidences assez étonnantes sur le profil que cherchait la chaîne pour ce job. «En fait, le brief c'était: «On veut la Marianne James de la déco.» Une nana tout en volume et en rondeurs parce que les gros, ça rassure. Ils voulaient une daronne bienveillante. Car dans la version d'origine de l'émission, c'était une grosse dame gentille qui ne faisait pas les travaux», assure celle qui anime désormais «La vie secrète des chats» sur TF1.

Mais elle ne s'est pas sentie vexée pour autant. «Je n'ai jamais fait d'école d'architecture. J'ai appris le bricolage sur le tas. La production voulait une fan de déco un peu populaire qui soit capable d'apprendre avec les téléspectateurs», précise-t-elle.

Pari réussi, non?

FDA