Rihanna lance son tout premier Rihannazine, qu'elle a dédié à «ceux qui travaillent pour créer un futur plus divers et inclusif», apprend-on. Mais qu'est-ce que c'est? Un riz? Des gouttes nasales? Une forme de mezzanine? Une limousine? Non, un magazine.

La chanteuse s'est alliée avec i-D Magazine. Et elle est bien entendu en couverture de la publication, qui sera disponible sur le Web, ainsi qu'en édition limitée pour sa version papier, afin de célébrer les 40 ans de la publication originelle, ainsi que «le règne sans fin de Rihanna sur le monde de la mode, de la beauté et de la musique». Rien que ça.

Des «pamphlets» de stars

Selon un communiqué de presse, on retrouvera des «pamphlets pour la décennie à venir» de stars telles que Gigi Hadid, Lena Waithe et Adwoa Aboah, mais aussi Rico Nasty, Kelela, Young M.A et la fondatrice de #MeToo, Tarana Burke.

«Pour moi, ce numéro spécial d'i-D représente le changement et la culture. C'est dédié à certains de ceux qui, petit-à-petit, remodèlent les communautés dans la mode, la musique, l'art et l'activisme pour créer un futur plus divers et inclusif», a expliqué Rihanna.

lematin.ch