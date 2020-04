Récemment séparée de l’homme d’affaires saoudien l’homme d’affaires Hassan Jameel, avec qui elle est restée trois ans, Rihanna a adopté un nouveau regard sur la vie. «Depuis que j’ai fêté mes 32 ans, je réalise que la vie est courte. On n’a pas beaucoup de temps pour tolérer des conneries. Il y a tellement de choses à gérer. Lorsqu’on se retrouve submergé, on finit par perdre le fil et faire l’impasse sur certaines choses. Et j’ai vite tendance à me retrouver submergée», a-t-elle confié dans la version britannique de «Vogue».

Pour l’instant, la chanteuse se concentre donc sur sa carrière musicale et ses finances, avant de fonder une famille. «Je travaille beaucoup en ce moment pour éviter d’avoir à le faire plus tard. Je sais que j’aurai envie de vivre différemment. Dans dix ans? J’aurai 42 ans! Je serai vieille. J’aurai des enfants, trois ou quatre», a-t-elle expliqué.

Elle est prête à avoir un enfant seule

Elle a ensuite déclaré qu’elle était prête à devenir mère, même si elle ne trouvait pas de partenaire. «Je ressens cette pression de la société qui me dit: «Oh, tu as tort.» On réduit notre importance en tant que mère s’il n’y a pas de père dans la vie des enfants. Mais la seule chose qui compte, c’est le bonheur, c’est la seule relation saine entre un parent et un enfant. La seule chose qui puisse vraiment élever un enfant, c’est l’amour», a-t-elle conclu.

