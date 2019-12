Rose McGowan a partagé, jeudi sur sur Twitter, sa détresse en expliquant qu'un maître chanteur veut dévoiler une vidéo très explicite.

Time for some adult talk. I find it deeply distasteful to discuss my personal life, but because I let the wrong person touch me, I’m in an icky situation. Here’s the situation. a person from my past is (via a 3rd party) now allegedly threatening to release a sex video of me and. — rose mcgowan (@rosemcgowan) December 19, 2019

«Le temps est venu d'avoir une conversation d'adulte» commence l'actrice dans une série de tweets envoyés jeudi dernier. Bien que je trouve détestable de parler de ma vie privée, je dois confesser que je me trouve dans de beaux draps. Tout cela pour avoir laissé de mauvaises personnes m'approcher. Voici ce qu'il en est: un individu que j'ai côtoyé dans le passé (relation d'une relation) menace de dévoiler une vidéo de ma vie sexuelle. Il prétend également que je suis une adepte de drogues récréatives, ce qui est totalement vrai. Je suis une adulte dans ce qui est sensé être le pays le plus libre au monde. J'essaie de vivre ma vie en faisant ce que je pense, quand je le veux. Et croyez-moi, je l'ai mérité. C'est mon droit de vivre comme je l'entends, de faire de mon mieux pour ne pas blesser ou haïr. Je vis sans doute a vie de manière peu conventionnelle, mais ce qui m'arrive, c'est qu'on me harcèle et qu'on me fait chanter.»

La star affirme par ailleurs qu'elle ne se laissera pas manipuler et qu'elle entend bien riposter.

«J'en ai marre de me faire harceler par des bouffons qui devraient s'incliner devant moi et me baiser les pieds », a-t-elle conclu.

Cover Media