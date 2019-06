Le plus dur? «C'était de maîtriser notre débit de parole»

Le plus gratifiant, c'était quoi? Un rêve de gosse qui se réalise? Le public? La sciure? L'ambiance? L'odeur?



V. K. «Tout ça mélangé, le tout additionné, hein?»



V. V. «Ce soir, c'est surtout le résultat d'une intense semaine de travail. À Bâle, on n'avait rien d'autre à faire que de préparer ce spectacle».



Un public à 360°, c'est vraiment particulier?



V. V. «Avec la lumière, on voit les gens. Ca peut faire peur, des fois: sur scène, on a l'habitude d'avoir la lumière des projecteurs dans les yeux, ce qui nous détache de cette proximité.»



V. K. «Si on voit une spectatrice ou un spectateur qui s'emm... ou qui s'endort, il faut réussir à faire fi de ça».



Le plus dur, c'était le jonglage le dressage ou... la monte d'une vache?



V. V. «C'était de maîtriser notre débit de parole. Des choses plutôt techniques qui font que les gens comprennent nos gags. Pour la vache, c'était super de bosser avec un dresseur et de se laisser guider. On voit vraiment des pros travailler...».



V. K. «...et on voit la marge de progression: quand la vache montre son cul à tout le monde, ce qui est un peu emmerdant pour le gag avec le micro, il faut la positionner...».