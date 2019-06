Dans un interview-bilan de la 13e saison d'«On n'est pas couché» accordé au Journal du dimanche, Laurent Ruquier a fustigé l'utilisation de Twitter par certains journalistes et la manière dont le réseau social a permis l'éclosion de polémiques autour de l'émission, relève notamment bfmtv.com

«Nous vivons sous la dictature de Twitter (...), a estimé Laurent Ruquier. (...) Or ce qui est grave, c'est que les journalistes eux-mêmes s’y mettent! On a vu des ex-chroniqueurs d'ONPC, tels qu’Audrey Pulvar et Aymeric Caron, stigmatiser Christine Angot pour sa maladresse, quand personne ne peut pourtant la soupçonner de négationnisme ou de racisme. (...) Que des gens de ce métier aujourd'hui sur le carreau utilisent les réseaux sociaux dans le seul but d’exister est honteux!»

«On ne peut plus rien dire»

«Nous avons tout simplement changé d’époque. On l’a bien vu avec la polémique née des propos de Christine Angot sur l’esclavage. Ou chez nos confrères de RMC avec les mises à pied de Daniel Riolo et Jérôme Rothen, tous deux sanctionnés pour avoir évoqué, certes avec lourdeur, les frasques du Brésilien Neymar: on ne peut plus rien dire sur quoi que ce soit.»

«Twitter a rendu folle une profession à la dérive, qui se tire une balle dans le pied. Viendra le jour où les journalistes, s’ils ne se ressaisissent pas, ne pourront plus rien dire à force de taper sur des confrères qui sortent du lot», a-t-il ajouté. (Le Matin)