Ryan Reynolds s’est tourné vers la boisson afin de supporter le confinement avec Blake Lively, sa compagne, et leur trois filles. C’est en tout cas ce qu’il a confié lors d’une interview donnée à domicile dans le «Late Show with Stephen Colbert» mercredi soir. «On fait beaucoup de devoirs à la maison. On a la chance d’avoir un petit jardin, alors on apprend aussi un peu à jardiner. On essaye de transformer ça en expérience éducative», a expliqué la star de «Deadpool», avant d’avouer: « Mais je bois la plupart du temps.»

«J’aime faire des trucs de fille»

L’acteur a ajouté que «la compagnie masculine ne lui manquait pas du tout», même s’il n’est entouré que de femmes. En fait, il participe avec joie aux activités de ses filles. «J’aime juste être avec les filles, a-t-il continué. J’aime faire des trucs de fille. J’essaye de ne pas inculquer des idées normatives au niveau du genre à mes enfants depuis leur naissance, mais depuis le début, elles veulent faire des robes, porter des robes roses toute la journée. Alors c’est ce que je fais en ce moment. Ce matin on a fait des robes avec du papier de soie, et elles se sont amusées.»

Ryan Reynolds dans le «Late Show with Stephen Colbert»

Cover Media