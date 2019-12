Aux Etats-Unis, les acteurs sont taquins et adorent simuler des rivalités à couteaux tirés afin de divertir leur audience complice. Celle qui oppose le Canadien Ryan Reynolds à l'Australien Hugh Jackman n'est pas la plus subtile, ni la plus habile, et, pour tout dire, pas la plus drôle, mais elle a le mérite d'exister. Et, qualité de son défaut, elle possède une bonne marge de progression pour arriver au niveau de la fabuleuse comédie que se jouent Matt Damon et Jimmy Fallon depuis plus de 13 ans.

De passage en en Australie, le pays d'origine de la star de «X-Men», l'acteur de «Deadpool», n'a ainsi pas pu s'empêcher de relancer quelques rumeurs sur son «ami». Complètement infondées cela va sans dire.

«C'est un mec méchant»

«C'est un mec méchant. Il vous a tous trompés. Vous pensez que c'est un ambassadeur bienveillant pour votre pays. Mais les gens ne réalisent pas qu'il vient de Winnipeg, au Canada. Parfois la vérité fait mal, ça met les larmes aux yeux, mais Hugh Jackman est un imposteur», a expliqué Reynolds dans l'émission «The Today Show».

Les deux stars se renvoient régulièrement de perfides amabilités depuis que la star de «Logan» a refusé de reprendre le rôle de Wolverine dans la franchise «Deadpool». Faisant mine de prendre la mouche, Reynolds avait alors menacé de rendre public le numéro de téléphone portable de Jackman. La machine était alors lancée.

LeMatin.ch avec Cover Media