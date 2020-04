En cette période de confinement, beaucoup de mariages ont été reportés. Katy Perry et Orlando Bloom ne vont pas se marier au Japon, comme prévu. Beatrice d'York et Edoardo Mapelli Mozzi, vont certainement déplacer les noces prévues au mois de mai à l'an prochain.

«Elles sont tellement amoureuses»

Et selon le «Sun», Samantha Fox se trouve exactement dans la même situation. Sauf que derrière ce report se cache une autre information, bien plus heureuse: la chanteuse de 53 ans s'est donc officiellement fiancée avec celle qui partage sa vie depuis bientôt quatre ans, Linda Olsen.

«Sam et Linda sont tellement heureuses qu'elles veulent passer le reste de leur vie ensemble. Elles sont tellement amoureuses et veulent rendre ça officiel», a indiqué le journal britannique. Une grande nouvelle pour l'interprète de «Touch Me», qui n'a pas toujours été heureuse. En 2015, sa compagne depuis douze ans, Myra Stratton, a été emportée par un cancer. Un an plus tard, elle annonçait avoir retrouvé l'amour pendant l'émission de téléréalité «Celebrity Big Brother».

FDA