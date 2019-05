Décidément, la 30e saison de «Fort Boyard» est placée sous le signe de la poisse. Après deux accidents et un jour de tournage annulé, c'est Samuel Etienne qui s'est grièvement blessé lors d'une épreuve enregistrée vendredi dernier.

L'animateur de «Questions pour un champion», candidat du jeu de France 2, a été victime d'une très violente chute. «J’ai trois côtes brisées et des poumons sous surveillance car un léger décollement de la plèvre», explique-t-il à TV Mag.

«Je suis maladroit»

Samuel Etienne explique en détail le déroulé de l'accident: «Ma chute fatale s’est produite sur la première épreuve, avec un plateau tournant. J’aime la course mais je suis maladroit alors je tombe assez facilement, précise-t-il. C’est ce qui est arrivé, mais je suis mal tombé, assez violemment, sur le flanc. Sur le coup, j’ai été pas mal sonné, mais les muscles étant chauds, je n’ai pas ressenti la douleur tout de suite. J’ai tenu à reprendre l’épreuve».

Dur au mal, le malheureux a assuré le tournage jusque tard dans la soirée: «Je me suis déjà cassé des côtes dans le passé donc je ne m’inquiétais pas trop. J’ai préféré revenir à Paris le samedi matin en train. Mais la douleur n’a cessé d’empirer. Ce lundi matin, je ne pouvais plus faire un geste, la douleur était vraiment intolérable.»

Un habitué des blessures

Samuel Etienne a été transféré à l'hôpital Georges Pompidou: «On m’a déjà dit que j’allais devoir lever le pied sur le sport pendant un bon moment, ce qui un coup dur pour moi, tellement c’est devenu nécessaire dans mon équilibre», se désole-t-il tout en se rappelant qu'il s'était déjà blessé lors de précédents tournages de «Fort Boyard»: «J’ai déjà eux deux côtes fêlées il y a deux ans. Et une petite contusion à la tête sur une autre édition.»

Et au passage un grand MERCI et un grand BRAVO aux services du #Smur, du #Samu, des @PompiersParis et de l’@HopitalPompidou, vous avez été géniaux aujourd’hui !#viveleservicepublic pic.twitter.com/kg7FuYFkcO