Dans «Frankenstein Junior», c'est la bosse d'Igor qui, d'un plan à l'autre, passait de droite à gauche. Mais là, c'était voulu, c'était un gag sublimé par le regretté Marty Feldman. Mais que le bandeau de Nick Fury, le personnage interprété par Samuel L. Jackson dans l'univers cinématographique Marvel (MCU), passe de l’œil gauche à l’œil droit sur certaines des affiches du prochain «Spider-Man» – la semaine prochaine sur nos écrans –, on doute que cela en soit un (de gag).

C'est pourtant ce qui est arrivé, et photo à l'appui, l'acteur s'est fendu sur son compte Instagram d'un tonitruant «Uhhhhhhh, What In The Actual FUCK IS GOING ON HERE???!!!» que l'on traduira le plus exactement possible par «Peste, diantre et fariboles; que diable s'est-il passé en ce royaume!»

Si on ne sait pas quel stagiaire a jugé bon d'utiliser l'effet miroir pour faire passer la silhouette de Nick Fury d'un côté à l'autre de l'affiche incriminée, force est de constater que l'incident est isolé et que tout semble être rentré dans l'ordre. Allez, une petite tape sur les doigts et on n'en parle plus.