Les principales actrices hollywoodiennes de films d'action et leurs cascadeuses se sont associées pour créer un incroyable combat virtuel. Scarlett Johansson, Rosario Dawson, Drew Barrymore et Halle Berry font partie des actrices qui ont participé au Boss B**ch Fight Challenge, qui a été dévoilé en ligne, vendredi dernier.

La vidéo surprenante de quatre minutes commence par montrer la cascadeuse hollywoodienne devenue actrice Zoe Bell, en train de lire un livre sur son canapé. «Je m'ennuie tellement. Je veux juste jouer avec mes amies. Attendez une minute, je peux jouer avec mes amis», déclare-t-elle avant de donner un coup de pied dans la caméra, semblant atteindre le visage de Lucy Lawless, l'actrice de Xena La Guerrière. Cette dernière fait alors semblant de prendre le coup de pied. «C'est quoi ce délire», lance-t-elle et donne à son tour un coup de poing à la caméra, renversant la patineuse Tara Macken.

Une suite cette semaine?

Les stars se succèdent à se prendre des coups de pied et des coups de poing dans la vidéo, avant de riposter. On y retrouve également Cameron Diaz, Juliette Lewis, Rosie Perez, Kaitlyn Olsen, Florence Pugh, Zoe Saldana et Margot Robbie, qui utilise la batte de baseball de son personnage, Harley Quinn, pour attaquer Renae Moneymaker après avoir été giflée par Dayna Grant.

Daryl Hannah fait également une apparition dans la peau de son personnage de «Kill Bill», Elle Driver. La vidéo se termine avec des images de la chanteuse et compositrice KT Tunstall assise sur les toilettes, jouant de sa guitare, exigeant de faire partie du prochain Boss B**ch Fight Challenge alors que Zoe Bell ajoute: «J'adore ce jeu. Qui veut y jouer la semaine prochaine?»

Cover Media & LeMatin.ch