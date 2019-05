La propriétaire du logement de Thelma Smith, âgée de 102 ans, va bientôt avoir des nouvelles d’Arnold Schwarznegger. La senior, amie du «Terminator», fait l’objet d’une mesure d’expulsion contre laquelle l’ancien gouverneur de Californie a décidé de se battre.

Cela fait plus de 30 ans que Thelma Smith vit dans son logement, mais la propriétaire lui a demandé de partir pour y installer sa fille. Le dossier est en ce moment étudié par le Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs, et l’interprète de «Conan le Barbare» a bien l’intention de peser dans cette affaire.

«Thelma est mon amie depuis très longtemps. Imaginez faire cela à une femme de 102 ans qui a donné à la communauté toute sa vie. C’est sans cœur. Thelma, je vais chercher de l’aide. Les propriétaires, vous allez avoir de mes nouvelles également», a publié Arnold Schwarzenegger sur son compte Twitter. L’acteur a ajouté un lien vers un article du «Los Angeles Times» racontant l’histoire de Thelma Smith.

Thelma has been a dear friend for a long time. Imagine doing this to a 102-year-old woman who gave back to the community her whole life. It is heartless. Thelma, I’ll be reaching out to help. Landlords, you’ll hear from me too. https://t.co/IJQrclGQ6I