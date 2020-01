Selena Gomez a démarré 2020 avec un incident malheureux: la chanteuse s'est fait piquer par une méduse alors qu'elle était en vacances à Honolulu, à Hawaï. Sur des photos obtenues par «TMZ» datées du 1er janvier, on peut voir l'interprète de «Lose You To Love Me» se faire transporter et soigner sur une plage alors qu'elle vient de marcher sur l'animal.

Aidée par ses amies, l'artiste a, semble-t-il, marche avec difficulté jusqu'à la plage avant de s'asseoir dans le sable et de se tordre de douleur. D'après plusieurs sources, l'actrice et chanteuse aurait été soignée quelques instants plus tard et d'autres photos la montrent tout sourire, apparemment soulagée.

Selena Gomez avait choisi de se reposer quelques jours avant la sortie de son nouvel album très attendu, «Rare», prévue le 10 janvier.

Cover Media / lematin.ch