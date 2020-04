Invitée de l’émission quotidienne de Miley Cyrus sur Instagram, Selena Gomez a révélé à la chanteuse américaine sa bipolarité devant plus de 200 000 internautes.

La jeune femme dit qu'elle «s'est rendue compte qu'elle était bipolaire» après avoir récemment visité «un des meilleurs hôpitaux psychiatriques des Etats-Unis», le McLean Hospital. «En découvrir plus sur cette maladie m'a vraiment aidé. Ça ne me fait plus peur», a-t-elle ajouté.

Lors de la discussion, Selena Gomez a déclaré qu'elle avait été témoin de problèmes de santé mentale au sein de sa famille. «J'ai vu ça dans ma propre famille et je me dis «Qu'est-ce qui se passe?» Je viens du Texas et on ne sait tout simplement pas parler de ça. Tu dois toujours avoir l'air cool», a-t-elle confié.

Selena Gomez avait évoqué à plusieurs reprises ses crises de panique et d’anxiété. Elle a même obtenu le «McLean Award» en septembre 2019, prix décerné aux personnes qui font progresser la compréhension de la population envers les troubles mentaux.

