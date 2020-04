Lors d’une interview accordée au «New York Times», Shailene Woodley a révélé avoir été «très, très malade». Un chapitre compliqué de sa vie, survenu lorsqu’elle avait «un peu plus de 20 ans».

J'ai refusé beaucoup d'opportunités

«Pendant que je tournais dans les films «Divergente» et que je travaillais beaucoup, je me battais contre une situation profondément personnelle et physiquement effrayante, a-t-elle expliqué. A cause de ça, j'ai refusé beaucoup d'opportunités parce que j'avais besoin de repos, et ces jobs ont finalement été confiés à des proches que j'aime.»

Alors qu’elle était souffrante, la partenaire de Nicole Kidman et Reese Witherspoon dans «Big Little Lies» était malgré tout soumise à la pression de l’industrie hollywoodienne. «Il y avait des gens qui me disaient que je n'aurais pas dû laisser passer telle ou telle chance, ou que je n'aurais pas dû être malade, a-t-elle ajouté. Tout ça s'ajoutait à ce que je traversais mentalement, au fait que je me demandais si j'allais survivre, si j'allais sortir de tout ça en bonne santé, si j'allais à nouveau la chance de travailler sur des projets qui me passionnent.»

«Je sais vraiment qui je suis»

Aujourd'hui, tout va mieux pour Shailene Woodley. «Je suis passée outre, Dieu merci. Beaucoup de ces dernières années ont été consacrées à ma santé mentale.» Un «travail» qui lui a permis de se trouver. «Je sais vraiment qui je suis, je suis très claire à propos de tout ce qu'il y a dans ma vie, ma carrière, mes relations, ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, a-t-elle conclu. Je suis heureuse d'avoir traversé cette ligne de feu, parce que maintenant, je sais très bien ce que je ne veux plus jamais vivre.»

