Shakira peut ajouter une nouvelle page à son CV: après quatre semaines de travail acharné en confinement, elle a obtenu un diplôme de philosophie de l'Université de Pennsylvanie.

La chanteuse avait décidé de passer le temps en étudiant alors qu'elle restait isolée avec son compagnon, Gerard Piqué, et leur deux enfants en Espagne. Ce jeudi 23 avril, la star a révélé qu'elle avait fini la session «Philosphie antique: Platon et ses prédécesseurs» et qu'elle était désormais diplômée, comme en atteste son certificat, partagé sur Instagram.

«Merci à Platon pour tout ce fun»

«Je viens d'obtenir mon diplôme après quatre semaines de philosophie antique avec l'Université de Pennsylvanie. Je sais, mes hobbies ne sont pas très pratiques, mais il m'a fallu y mettre beaucoup d'heures quand les enfants étaient endormis. Merci à Platon et ses prédécesseurs pour tout ce «fun» au cours du mois dernier », a-t-elle posté en légende de l'image.

Cover Media