Pas facile de trouver l'amour quand on est une star de cinéma: Sharon Stone a indiqué avoir été bloquée sur une application de rencontres, des utilisateurs ayant cru que son profil était trop beau pour être vrai.

«Je suis allée sur le site de rencontres Bumble et ils ont fermé mon compte. Certains utilisateurs ont signalé que ça ne pouvait clairement pas être moi!», a tweeté l'actrice américaine dans la nuit de dimanche à lundi.

«Hé Bumble, est-ce qu'être moi est disqualifiant? Laissez-moi entrer dans la ruche», a-t-elle ajouté avec humour, en jouant sur le sens du mot «bumble» en anglais (bourdon).

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. ????????

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ???????????

Don’t shut me out of the hive ????