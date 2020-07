Sheila a perdu son fils en 2017, décédé d'une overdose de cocaïne et de benzodiazépines. Un épisode particulièrement douloureux pour la chanteuse, qui s'est confiée à «VSD», à l'approche de ce triste anniversaire.

«Après un tel drame, soit on s'écroule, soit on reste debout. Ludo n'aurait pas aimé voir sa mère s'écrouler, je suis remontée sur scène un mois seulement après sa disparition. Mais, surtout, je sais qu'il est là derrière et qu'il me tient debout. Je vais faire court, là-dessus. À la base je suis une mère, et une mère qui perd son fils, ce n'est pas dans la normalité. Mais je crois à la réincarnation, et au moment où je vous parle, Ludo est là, près de moi, je le sens», a-t-elle déclaré à la publication.

Elle en veut énormément au père de Ludo

Cependant, une rancoeur ronge l'artiste, contre le père de son fils, qui n'a pas été présent après le drame. «Il a perdu son fils et il n'est même pas venu le voir à l'hôpital, n'a pas assisté à son enterrement. Jamais je n'ai cherché à le joindre. Je lui en veux énormément. Je pense que la plupart des problèmes de Ludo venaient de l'absence de son père», avait dévoilé Sheila à «Gala» un an après la tragédie.

Cover Media