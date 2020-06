La famille de Simon Pegg était dans l’expectative quand le comédien a tourné «Mission impossible 4: Protocole fantôme», au cas où il aurait dérapé après sa cure de désintoxication de l'alcool. Le quinquagénaire est un visage familier au Royaume-Uni depuis les années 1990, mais il est devenu une star mondiale après avoir été choisi pour jouer Benji, le bras droit d’Ethan Hunt (le personnage interprété par Tom Cruise), dans «Mission impossible III», en 2006.

Avant le début du tournage du quatrième épisode, «Protocole fantôme», Simon Pegg a fait face à son problème d'alcool et s'est rendu au centre de désintoxication The Priory. «L'équipe de production s'est assuré que ma famille était prête à intervenir en cas de besoin, a-t-il déclaré au «Sunday Times». L'un des problèmes que vous rencontrez parfois en tant qu'acteur est l'angoisse de la séparation. Vous êtes souvent éloigné de votre famille. Je venais d'avoir un bébé et l'idée d'être loin pendant longtemps me perturbait, alors ils m'ont vraiment aidé à m'assurer que je me sentais heureux et à l'aise.»

«J'ai commencé à m'amuser»

Simon Pegg a précisé: «À ce moment-là, j'étais dans un endroit bien, bien meilleur. Ce film n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment parce que je me suis remis en forme et j'ai commencé à m'amuser, en travaillant avec Brad (ndlr.: Bird, le réalisateur) et Tom. C'était une aventure. Nous sommes allés à Prague, à Dubaï et à Vancouver. Cela a fait partie de mon rétablissement, je pense.»

Simon Pegg a joué Benji pour la dernière fois dans le film «Mission impossible: Fallout», le grand succès de l'été 2018. Il est prévu au casting des deux prochains films de la franchise.

Il a aussi raconté comment Tom Cruise, en particulier, lui a été d'un grand soutien. «Je n'ai pas demandé qui savait (ndlr.: à propos de son alcoolisme), mais je pense qu'il le savait. Il a toujours été d'un grand soutien», a-t-il partagé.

Cover Media