Sinéad O'Connor a compris, en lisant le Coran, qu'elle avait été musulmane toute sa vie. Le 16 septembre, la chanteuse de 52 ans, qui a adopté le nom de Shuhada Davitt depuis sa conversion à l'islam (mais utilise son ancien nom de façon professionnelle), est apparue dans l'émission britannique «Good Morning Britain». Et dans une interview faisant suite à une prestation émouvante de «Nothing Compares 2 U», son succès de 1990, elle a parlé de sa conversion religieuse.

«Dans l'Islam, vous n'appelez pas cela conversion, vous appelez cela réversion. L'idée est que vous êtes né musulman, toute personne dotée de logique se rendrait compte qu'elle a toujours été musulmane. C'est donc ce qui m'est arrivé, a-t-elle expliqué. Dès que j'ai lu le chapitre 2 (du Coran), j'étais genre: «Oh mon dieu, j'ai été musulmane toute ma vie et je ne m'en suis même pas rendu compte.»

Les critiques la rendent plus forte

Évoquant la réaction d’autres musulmans, elle a confirmé qu'elle avait été «très bonne» avant d'ajouter: «Les musulmans sont des gens adorables. Les musulmans sont des êtres très tendres et très aimants, malgré ce que tout le monde pense.»

Quand on lui a demandé si elle avait fait l'objet de préjugés, la chanteuse a admis que c'était le cas et que ça l'avait mise en colère, mais elle a ajouté qu'elle avait maintenant une perspective nouvelle sur la question. «Oh oui. En fait, ça me fait rire, a-t-elle déclaré. Je suppose que je suis habituée (en tant que femme) et en tant que femme controversée, je suis habituée à subir des abus. De façon étrange, cela me rend fière, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, si quelqu'un me déteste parce que je suis musulmane, je me sens un peu plus grande en fait.»

Cover Media