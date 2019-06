Après un biopic sur Freddie Mercury et un autre sur Elton John, voici encore une célébrité britannique qui s'apprête à avoir un film sur sa vie: Boy George. Et il semblerait que Sophie Turner soit partante pour jouer le rôle du chanteur et DJ.

L'idée vient du musicien lui-même, ayant déclaré à «Vogue» qu'il était «très intéressé» à l'idée que la star de «Game of Thrones» incarne un jeune Boy George. Une idée qui a touché l'actrice de 23 ans. Elle lui a répondu sur les réseaux sociaux ce lundi: «Je suis tellement partante.»

«Il y a eu des suggestions intéressantes. L'une des meilleures étant Sophie Turner. Des gens diront qu'elle ne peut pas jouer mon rôle parce que c'est une fille. Pourtant,quand j'avais 17 ans, j'aurais adoré être elle», avait déclaré Boy George.

Le film, dont la production vient d'être annoncée par MGM, sera réalisé par Sacha Gervasi, qui était derrière «My Dinner With Herve», sorti en 2018. Boy George a affirmé que le film traiterait de sa dure éducation dans une famille de travailleurs irlandais ainsi que de ses problèmes de drogues. Il n'y a encore aucune date de sortie annoncée. (Le Matin)