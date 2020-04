C’est au micro de l’émission «Moonwalk» sur France TV que Soprano s’est confié à propos d’un triste événement. Le chanteur a en effet été papa à 16 ans, mais ne l’a jamais su. Sa compagne de l’époque a choisi de lui cacher la naissance du bébé, qui a été placé à la DDASS (la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales).

«J'étais papa, mais je n'étais pas papa»

Il avait déjà évoqué ce thème dans son titre «Parle-moi». «J'avais des problèmes avec une ex. C'est une chanson que j'ai écrite parce que j'étais avec une fille, à l'époque, qui était tombée enceinte. Avec la peur, la société, elle avait pris l'enfant et l'avait placé à la DDASS sans me le dire. Je ne savais même pas qu'elle avait accouché. Et du coup, ça m'a marqué, parce que sur les papiers, il n'y avait pas marqué mon nom, il n'y avait rien. J'étais papa, mais je n'étais pas papa.»

Même s’il reconnaît avoir «pété les plombs» et avoir été «très énervé contre elle», l’artiste a aujourd’hui pardonné ce geste, comme il l’explique: «Avec les années, j'ai compris qu'elle aussi était jeune, elle était perdue, elle avait peur, il y avait tellement de choses. Déjà que j'étais mélancolique, ça m'a plongé dans la dépression. Quand tu es père de famille, tu ne peux pas savoir qui est ton fils, tu ne peux pas le voir – encore aujourd'hui, je ne sais pas où il est, c'était très, très, très difficile durant cette période-là.»

FDA