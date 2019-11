Laurent Ruquier a été victime d'une très mauvaise chute dans les escaliers de sa propriété, à Criquebeuf-sur-Seine (F), le week-end dernier. Dans «Les grosses têtes» sur RTL, l'animateur a expliqué combien le choc avait été d'une extrême violence.

«J'ai passé un week-end magnifique, entre la disparition de Marie Laforêt (N.d.l.r.: Ruquier en était le producteur et un ami proche) et ma chute dans les escaliers, explique le malheureux. Je n'osais même pas regarder mon poignet gauche, tellement il était dévié... Et je hurlais de douleur.»

Laurent Ruquier a été emmené en urgence à l'hôpital, puis opéré. Trois broches ont été posées dans son avant-bras afin de sécuriser son poignet lourdement fracturé.

Puis l'animateur a été plâtré pour six semaines durant lesquelles on pourra le voir ainsi paré à l'antenne, sur France 2.



