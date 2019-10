Dans ses mémoires qui sortiront ce mercredi 16 octobre, Elton John parle de Michael Jackson. Et, le moins que l'on puisse dire, il n'y va pas par quatre chemins.

Dans un extrait du livre que s’est procuré TMZ, le chanteur anglais revient sur la santé mentale du «King of Pop»: «Je le connaissais depuis que j’avais 13 ou 14 ans… C’était l’enfant le plus adorable qu’on pouvait imaginer, explique Elton John. Mais à un moment, au fil des années, il a commencé à s’exiler du monde qui l’entourait, et à sortir de la réalité, comme Elvis Presley l’avait fait.»

Elton John avoue que Michael Jackson a, sur la fin de sa vie, perdu tout sens de la réalité: «Dieu seul sait ce qui lui passait par la tête, et Dieu seul sait de quels médicaments il était gavé, mais à chaque fois que je l’ai vu au cours de ses dernières années, je me disais que le pauvre avait complètement perdu les pédales. Et je ne dis pas ça à la légère. Il était vraiment malade mentalement. C’était étrange d’être à ses côtés.»



L.S.

«Moi, Elton John», 432 pages, Ed. Albin Michel