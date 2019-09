Quelques semaines après Ariane du «Club Dorothée», c'est une autre figure de la télévision destinée aux plus jeunes qui s'en est allée: Julie, la vendeuse du kiosque à bonbons de l'émission «L'île aux enfants».

De son vrai nom Eliane Gauthier, elle est décédée ce dimanche 29 septembre à Paris. C'est Jean-Louis Terrangle, (alias Monsieur Du Snob dans l'émission) qui vient d'annoncer la triste nouvelle sur Facebook.

«Notre Julie de «L’île aux enfants» a retrouvé le facteur et François, écrit-il. Eliane, mon Eliane, tu as été et tu resteras ma fée solaire. (...) Tu ne marchais pas, tu dansais. Tu ne parlais pas, tu enchantais ton entourage. Tu as toujours eu le don de rendre chaque instant merveilleux et magique.»

«Tes yeux pétillants, ton sourire ravageur et ton rire coloré me manquent. La tristesse que j’éprouve est un bien maigre mot pour exprimer ma douleur. Une douleur certainement partagée par tes amis, tes proches, tes amours et tous tes fans», ajoute le comédien.

Emission quotidienne créée par Christophe Izard et diffusée sur TF1 de 1974 à 1983, «L'île aux enfants» était destinée aux plus jeunes. C'est là que les téléspectateurs ont pu découvrir le gentil dinosaure Casimir.

Le décès d'Eliane Gauthier intervient quelques mois après celui de Patrick Bricard qui incarnait François dans «L'île aux enfants».



Laurent Siebenmann