La fille de Jean-Luc Lahaye a été victime d'un grave accident à Paris, dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte Closer. Margaux Lahaye a fait une chute de deux étages et aurait été retrouvée «nue et désorientée». Le magazine avançait même que la jeune femme de 35 ans ne pouvait plus bouger les jambes, lorsque les secours sont arrivés.

Mais le chanteur a tenu à rectifier les faits. Selon lui, sa fille dormait chez une amie lorsqu'elle a voulu, durant la nuit, se rendre aux toilettes.

Erreur dramatique

«Cet appartement est actuellement en travaux d’aménagement et n’est pas terminé. La porte des toilettes est une sorte de porte vitrée coulissante ressemblant étrangement à une baie vitrée», précise Jean-Luc Lahaye.

Selon lui, Margaux s'est trompée de porte et s'est retrouvée sur un balcon dépourvu, en l'état, de garde-fou. La jeune femme a alors basculé dans le vide et chuté, effectivement, de deux étages.

«C'est un miracle»

Toujours selon Jean-Luc Lahaye, sa fille souffrirait de multiples contusions et fractures: «Elle a le bras dans le plâtre, elle a eu à subir une remise en place de la hanche après une luxation, une fracture du bassin et une au coude mais n’a aucune fracture au visage et aux jambes. Les organes vitaux sont intacts C’est d’ailleurs miraculeux que ce ne soit pas aussi grave qu’on aurait pu le penser.»

Et de conclure: «Elle a été prise en charge et actuellement se repose dans un établissement hospitalier avec les meilleurs soins. Son état nécessitera de la rééducation.»



Laurent Siebenmann