De l'orange vif pour Alison Brie, Laura Dern et Rachel Brosnahan, de l'orange sanguine pour Olivia Wilde (et son décolleté plongeant), du jaune pour Awkwafina, du vert pour Lucy Hale: la couleur était de mise dimanche à Santa Monica, où se déroulaient les Critics Choice Awards. Les paillettes étaient aussi de mise pour Anne Hathaway et Charlize Theron.

La cérémonie organisée par la Broadcast Film Critics Association met en lumière les réalisations de l’année au cinéma et à la télévision. Elle attire de nombreuses stars, qui, traditionnellement, avancent tout en élégance sur le tapis rouge.

Zendaya, la plus belle

Mais celle qui a le plus fait parler d'elle, cette année, c'est Zendaya. L’interprète de Rue Benett dans la série «Euphoria» est apparue devant l’objectif des photographes dans un audacieux bustier Tom Ford fuchsia et d’une jupe assortie. Ce n'est pas tout: sa coiffure – de longues box braids – lui a valu une ovation sur les réseaux sociaux.

Le palmarès

Voici la liste complète des gagnants de la 25e édition du Critics' Choice Awards, élus par les membres de la Critics Choice Organization :

Meilleur film «Once upon a Time... in Hollywood»

Meilleur acteur Joaquin Phoenix - «Joker»

Meilleure actrice Renee Zellweger - «Judy»

Meilleur acteur dans un second rôle Brad Pitt - «Once upon a Time in Hollywood »

Meilleure actrice dans un second rôle Laura Dern – «Mariage Story »

Meilleur espoir Roman Griffin Davis - «Jojo Rabbit»

Meilleure Distribution «The Irishman»

Meilleur réalisateur Bong Joon-ho - «Parasite» & Sam Mendes - «1917» (ex-aequo)

Meilleur scénario original Quentin Tarantino - «Once upon a Time in Hollywood»

Meilleur scénario adapté Greta Gerwig – «Les Filles du docteur March»

Meilleure photographie Roger Deakins - «1917»

Meilleurs décors Barbara Ling, Nancy Haigh - «Once upon a Time in Hollywood»

Meilleur montage Lee Smith - «1917»

Meilleurs costumes Ruth E. Carter - «Dolemite Is My Name»

Meilleur maquillage «Bombshell»

Meilleurs effets visuels «Avengers: Endgame»

Meilleur film d'animation «Toy Story 4»

Meilleur film d'action «Avengers: Endgame»

Meilleure comédie «Dolemite Is My Name»

Meilleur film de science-fiction / d'horreur «Us»

Meilleur film en langue étrangère «Parasite»

Meilleure chanson «Glasgow (No Place Like Home)» - Wild Rose & «(I'm Gonna) Love Me Again» - Rocketman (ex-aequo)

Meilleure bande originale Hildur Guonadottir - «Joker»

Meilleure série dramatique «Succession»

Meilleur acteur dans une série dramatique Jeremy Strong - «Succession»

Meilleure actrice dans une série dramatique Regina King - «Watchmen»

Meilleur acteur dans un second rôle Billy Crudup – «The Morning Show»

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique Jean Smart - «Watchmen»

Meilleure série comique «Fleabag»

Meilleur acteur dans une série comique Bill Hader - «Barry»

Meilleure actrice dans une série comique Phoebe Waller-Bridge - «Fleabag»

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique Andrew Scott - «Fleabag»

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique Alex Borstein -« La fabuleuse Mme Maisel»

Meilleure série limitée «When They See Us»

Meilleur téléfilm «El Camino: A Breaking Bad Movie»

Meilleur acteur dans une minisérie ou un téléfilm Jharrel Jerome – «When They See Us»

Meilleure actrice dans une minisérie ou un téléfilm Michelle Williams - «Fosse / Verdon» Meilleur acteur dans un second rôle dans une minisérie ou un téléfilm Stellan Skarsgard - «Tchernobyl»

Meilleure actrice dans un second rôle dans une minisérie ou un téléfilm Toni Collette - «Unbelievable»

Meilleure série animée «BoJack Horseman»

Meilleur talk-show «The Late Late Show with James Corden» & «Late Night with Seth Meyers» (ex-aequo)

Meilleur comedy special «Live in Front of a Studio Audience»: Norman Lear's All in the Family and The Jeffersons

#SeeHer Award Kristen Bell

Lifetime Achievement Eddie Murphy

