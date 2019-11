Marie Laforêt a fermé ses yeux légendaires à jamais, le 2 novembre dernier en Suisse. Dès que la nouvelle est tombée, une pluie d'hommage tombait sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la Française, naturalisée Suisse, de 80 ans était une vraie légende. Elle avait marqué le monde de la musique avec ses nombreux tubes, dont «Mon amour, mon ami» et avait enregistré quatorze albums studio.

On pouvait aussi la voir au cinéma. Elle a d'ailleurs tourné dans une centaine de film, notamment aux côtés d'Alain Delon dans «Plein soleil» (de René Clément) ainsi qu'avec Jean-Paul Belmondo dans «Joyeuses Pâques» et «Flic ou voyou» de Georges Lautner. Sa performance inoubliable dans «Fucking Fernand» lui avait même valu une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1988.

«Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai»

Avec un CV aussi incroyable, ce n'est pas étonnant de voir le nombre de messages sur Twitter et Instagram. Ils sont nombreux. «Que vous dire? Je l’aimais, je l’aime et je l’aimerai», a écrit Laurent Ruquier avant d'ajouter: «Merci pour vos gentils messages. De si beaux souvenirs avec Marie.» De son côté, Nikos Aliagas souligne l’incroyable carrière de Marie Laforêt qui «s’étendant sur six décennies». Michèle Bernier dit: «Marie Laforêt… Merci pour les chansons, les films et la grande chance de vous avoir rencontrée.»... Et les hommages continuent d'être postés. Regardez ci-dessus, ceux repérés.

