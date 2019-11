KSI, soit Olajide William Olatunji de son vrai nom, compte 20,5 millions d'abonnés à sa chaîne YouTube et près de 5 milliards de vues. Agé de 26 ans, il complète sa panoplie avec un succès dans la chanson et, désormais, dans la boxe anglaise professionnelle.

Il affrontait samedi pour la deuxième fois l'Américain Logan Paul, 24 ans et star controversée de la plateforme d'hébergement de vidéos, avec près de 20 millions d'abonnés et 4,6 milliards de vues.

Les grands moments du combat. Video: YouTube/DR

Le premier combat, disputé chez les amateurs en août 2018 à Manchester, en Angleterre, s'était soldé par un match nul à l'issue de six reprises. Leur prestation, fustigée par les experts du noble art, avait été un succès d'audience et de recettes. Pour la revanche, au Staples Center de Los Angeles, les deux Youtubeurs possédaient une licence professionnelle, et ont reçu chacun une bourse de 900 000 dollars.

KSI s'est imposé de justesse – un seul point d'avance – au terme des six rounds, une victoire là aussi polémique car Logan Paul a écopé de deux points de pénalité pour un coup bas.

Pas de belle

Le Britannique a écarté l'idée d'une belle. «C'est fini, je passe à autre chose», a-t-il dit après le combat, tandis que Logan Paul assurait qu'on le reverrait «sur un ring». La plateforme de streaming DAZN, qui diffusait le combat, n'a pas dévoilé ses chiffres d'audience, mais son vice-président exécutif Joseph Markowski a salué «un grand succès».

Le combat «a généré une hausse importante des abonnements, suscité l'intérêt des grands médias et fait connaître la boxe à un public complètement nouveau», a-t-il déclaré à l'AFP.

Cette blague!

Les experts du noble art ont moins apprécié. «Quand la boxe est-elle devenue cette blague?», s'est demandé sur Twitter l'ancien professionnel américano-mexicain Abner Mares, dénonçant le nombre de «coups illégaux» qui auraient pu entraîner des blessures.

«Après KSIvsLoganPaul2, qui veut Justin Bieber vs Zac Efron pour le titre Disney?», a ironisé l'ancien champion d'Europe des super-welters, le Britannique Ryan Rhodes. Le champîon olympique 2000 des super lourds Audley Harrison a toutefois salué les deux boxeurs qui «se sont beaucoup améliorés» depuis leur premier combat.

KSI, un habitué

KSI a l'habitude de régler ses comptes à coups de poing. Avant de défier Logan Paul, il avait battu un autre Youtubeur britannique sur un ring en février 2018 pour le titre officieux de champion de Grande-Bretagne des YouTubers. (AFP/Le Matin)