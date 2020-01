Samantha Barbash, la strip-teaseuse qui a inspiré le film «Queens »(«Hustlers» en VO, sorti le 16 octobre 2019), affirme que Jennifer Lopez a basé son personnage de Ramona sur elle, bien qu'elle ait rejeté une offre des producteurs du film consistant à vendre les droits sur l'histoire de sa vie.

Elle accuse également les responsables du film de diffamation, car Ramona est présentée comme «utilisant et fabriquant des substances illégales dans sa maison où elle vivait avec son enfant». Samantha Barbash affirme que cela ne s'est jamais produit.

Quarante millions

Elle poursuit maintenant la société Nuyorican Productions de Jennifer Lopez, réclamant 20 millions de dollars d'indemnisation et 20 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs, rapporte «TMZ».

La Bomba latina elle-même n'est pas nommée dans la plainte, mais elle fait partie des producteurs du film, qui a rencontré un énorme succès public et critique et lui a valu des nominations aux Screen Actors Guild Awards et aux Golden Globes. Les représentants de «Queens» n'ont pas encore commenté cette action en justice.

Le long-métrage est basé sur un article du «New York Magazine» qui est devenu viral en 2015 et parlait d'un groupe de strip-teaseuses qui escroquaient leurs riches clients.

Cover Media / lematin.ch