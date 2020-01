Sia est devenue maman! La chanteuse a révélé par inadvertance, lors d'une discussion avec «GQ», qu'elle avait adopté un garçon. Et cela, au milieu d'une discussion concernant Diplo où elle avouait combien elle était attirée par lui depuis longtemps... jusqu'à lui proposer d'avoir une relation sans attache.

«Je n'ai pas le temps pour une relation»

«Une grande partie de notre relation, on la passe à essayer de ne pas coucher ensemble pour ne pas ruiner nos relations professionnelles, parce qu'il est super sexy. Cette année je lui ai envoyé un SMS pour lui dire: Hey, écoute, tu es l'une des 5 personnes qui m'attirent sexuellement et maintenant que j'ai décidé de rester célibataire pour le reste de ma vie et que j'ai adopté un fils, je n'ai pas le temps pour une relation. Donc si tu veux juste du sexe, sans être lié à quelqu'un, appelle-moi», a-t-elle dévoilé, révélant au passage de son premier enfant.

L'interprète de «Chandelier» avait déjà fait part de sa volonté d'adopter l'un des enfants du documentaire HBO «Foster», qui traite de la vie des enfants en foyer. Sia n'a pas révélé s'il s'agissait de l'un de ceux-ci.

Cover Media / lematin.ch