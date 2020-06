Ce vendredi 12 juin va marquer une étape importante dans le déconfinement au Canada: les salons de coiffure y rouvrent dans plusieurs régions, dont la capitale Ottawa, où réside le Premier ministre Justin Trudeau. Et la question qui fait l'objet de tous les commentaires et paris est: va-t-il s'y rendre?

Le physique et la chevelure du chef du gouvernement sont largement commentés, que ce soit pour être moqués ou admirés, depuis bien avant la crise du coronavirus. Mais sa coiffure a pris une toute autre dimension lors de la pandémie, puisque son évolution a pu être observée lors de ses interventions télévisuelles quasi quotidiennes. Au fur et à mesure que le confinement durait, ses cheveux s'allongeaient.

Il sait gérer son image

Et pas question pour Justin Trudeau, comme le souligne le «New York Times», de s'accorder un privilège en se rendant chez le coiffeur ou en faisant venir un chez lui alors que la population n'y a pas droit. Se laisser pousser les cheveux et une barbe poivre et sel est même plutôt un avantage pour lui qui sait comme personne gérer son image. Mais il faut avouer qu'avec son physique, ce n'est pas trop difficile.

Et, en s'adressant tous les jours à la nation, il a, sa chevelure poussant, développé un nouveau geste: celui de se passer la main dans les cheveux, les repoussant en arrière. «Il ne le fait pas quand il parle, mais quand il réfléchit», a expliqué Katy Jean, mère au foyer à Dartmouth. «J'ai également remarqué qu'il le faisait avec sa main gauche, bien qu'il soit droitier». Cette femme, citée par le «New York Times», suit on le voit méticuleusement ses interventions et compile sur Twitter photos et gifs du premier ministre, jour après jour.

Justin Trudeau aime-t-il son nouveau look ou, pour marquer le coup, ira-t-il chez un coiffeur dès la réouverture des salons? Il se pourrait qu'il attende encore un peu par solidarité car, dans de nombreuses régions du pays, les coiffeurs resteront fermés encore un moment. Les paris sont ouverts.

Michel Pralong