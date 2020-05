Tex est dans une situation financière compliquée. L'ancien présentateur star de France 2 a révélé dans l'émission de Jordan de Luxe, «L'instant de Luxe», qu'il avait «tout perdu» après avoir été renvoyé par la chaîne publique.

Il va revendre ses appartements

«J'ai tout perdu et comme un bon Breton, j'avais mis de l'argent de côté, j'avais acheté un peu des apparts et tout cela. Je pense que d'année en année, je vais revendre tout cela et vivre là-dessus. C'est redoutable ce que je vais dire, mais il ne faut compter que sur soi. Je vais reprendre la phrase de Kennedy qui disait qu'il ne faut pas attendre que l'État subvienne à tes besoins», a-t-il expliqué.

Tex avait fait les frais de son humour discutable quand il avait été écarté de l'animation de son émission «Les Z'Amours» pour avoir fait une blague sur les femmes battues. Après avoir assigné France Télévisions en justice aux Prud'hommes et avoir demandé 1,2 million, il aurait obtenu 45'000 euros.

«C'est encore pire que d'être viré lorsque le jugement d'une Cour te dit: «Non mais ils ont eu raison de vous virer et vous n'aurez rien.», C'est redoutable», a conclu Tex.

Cover Media & LeMatin