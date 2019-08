Le 6 août, la nouvelle était tombée: The Weeknd et Bella Hadid se seraient une nouvelle fois séparés selon «E! News». Le média a expliqué que le couple ne parviendrait plus à se ménager du temps l’un pour l’autre. «Ils sont actuellement à des endroits différents, physiquement et mentalement, Bella se prépare pour ses engagements à la Fashion Week et Abel (the Weeknd) travaille sur sa musique et ses futurs débuts en tant qu'acteur. Ils espèrent pouvoir se retrouver au bout d’un moment mais pour l’instant ils se concentrent sur leurs projets», a-t-on pu lire.

Comme tout couple ordinaire

Face à ces propos, un représentant du chanteur a fait savoir par le biais d'«Entertainment Tonight» qu'ils étaient toujours ensemble. «Ils traversent des choses comme tout couple ordinaire , a déclaré le représentant. Ils voyagent beaucoup, travaillent beaucoup et ça crée parfois des tensions. Néanmoins, ils s’aiment. Il se sont perdus dans le passé mais veulent essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Actuellement ils sont ensemble et travaillent à le rester.»