The Weeknd a eu 30 en février dernier, bien avant le confinement, et a pu fêter cet événement avec Jim Carrey ! En effet, le chanteur et l’acteur sont en contact depuis l’année dernière (2019) et à force d’échanger des textos, ils ont découvert qu’ils étaient voisins. Ce qui a donné lieu à la plus incroyable des histoires pour l’interprète de Starboy qui est avant tout un grand admirateur de l’acteur.

Jim Carrey dans «The Mask» (photo: Starface)

«The Mask est le premier film que j’ai vu au cinéma. Ma maman m’a emmené le voir quand j’avais 4 ans et ça m’a coupé le souffle », a-t-il confié à Variety, pour expliquer combien il était fan du comédien.

«On a sorti les télescopes»

« Je lui ai envoyé l’adresse de mon appartement à L.A. et il m’a répondu ‘’Je peux littéralement voir ton appart depuis mon balcon’’. On a sorti les télescopes et on s’est fait un signe de la main. Puis je lui ai raconté la fois où ma maman m’a emmené voir "The Mask", et il connaissait le cinéma où on est allé ! », a-t-il ajouté.

« Il m’a appelé pour me dire de regarder à ma fenêtre, et sur son balcon, il y avait ces ballons géants, puis il est venu me chercher pour qu’on aille prendre le petit-déjeuner. C’était surréaliste. Jim Carrey était ma première inspiration en tant qu’artiste et je suis allé prendre mon petit-déjeuner avec lui le premier jour de mes 30 ans », a-t-il ajouté.

Cover Media