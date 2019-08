Souvenez-vous, en mai dernier Thierry Ardisson annonçait la fin de son émission «Les Terriens» et par la même occasion son départ de C8 via un communiqué: «La chaîne n'a plus les moyens de s'offrir Ardisson et ses équipes. Et je ne veux pas faire de la télé low cost. La qualité a un prix.» Près de 90 personnes travaillaient pour la chaîne via Téléparis, la société de production de Stéphane Simon et Thierry Ardisson. Mais cela ne s'est pas arrêté là.

Dans «Le Parisien» du 29 août, on apprend que l'animateur va attaquer Vincent Bolloré en justice pour «rupture brutale» de son contrat. Le présentateur et son avocat, Jean Ennochi, entendent bien obtenir une indemnisation. Thierry Ardisson estime avoir été dans une situation de «dépendance économique» vis-à-vis de son diffuseur. Selon «Le Point», il réclame aussi à la justice commerciale d'indemniser le préjudice à l'image et à la carrière de l'animateur. Mais également de «rembourser» Téléparis de ses frais de licenciement déboursés pour ses salariés. Et ce n'est pas tout.

Une idée d'émission volée

Toujours d'après le quotidien, l'homme en noir accuse également la chaîne de lui avoir voler une idée. L’objet du litige: «La Grande Darka», la prochaine émission de divertissement de Baba sur C8, diffusée dès le 14 septembre prochain. «Thierry Ardisson estime être à l’origine de cette dernière idée, qu’il a présentée en 2016 à sa direction», peut-on lire dans le journal, avant de citer Thierry Ardisson lui-même: «Cyril Hanouna a tout à fait pu avoir la même idée que nous, aucun doute là-dessus. Mais la chaîne aurait dû se souvenir que j’ai proposé la même idée depuis trois ans?! J’irai au bout pour défendre mon honneur.»