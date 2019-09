Ike Turner a beau être mort, Tina Turner ne lui a toujours pas pardonné les deux années de violences qu'il lui a fait subir. La chanteuse iconique, dont le mariage abusif a été documenté dans le film «What's Love Got To Do With It», sorti en 1993, a reconnu qu'elle en voulait toujours à son ex-mari et qu'elle ne dépassera jamais la honte, la souffrance et la colère qu'elle ressent.

«Je ne pense pas que je pourrai excuser ce qu'il a fait. Mais Ike est mort, donc ce n'est plus nécessaire de s'inquiéter», a-t-elle déclaré au «New York Times». Ike Turner est mort en 2007, près de 40 ans après leur divorce en 1978, après 16 ans de mariage houleux.

«J'ai eu une vie difficile»

Aujourd'hui, Tina Turner a décidé de se focaliser sur sa vie, sa santé, et son bonheur, plutôt que de s'appesantir sur les souffrances du passé. «Je ne m'identifie qu'à ma vie. J'ai été très occupée. Je travaillais. Mais je ne veux pas nécessairement être perçue comme une personne forte. J'ai eu une vie difficile. Mais j'ai continué à avancer. Il faut continuer à avancer et espérer que quelque chose se passe. Et (ma vie actuelle) a fini par arriver», a-t-elle révélé.

Tina Turner a arrêté la scène il y a 10 ans et rien de sa vie d'avant ne lui manque. «Je ne chante plus. Je ne danse plus. Je ne m'habille plus. Sur ma dernière tournée, j'étais fatiguée de chanter et de faire plaisir à tout le monde. C'est tout ce que j'avais fait de ma vie jusqu'alors», a-t-elle conclu.

