À Hollywood, Tom Hanks est une star depuis plusieurs décennies. Il est aussi la tête d'affiche de la franchise de films d'animations «Toy Story», où il prête sa voix au héros, Woody. L'acteur a reçu «Le Matin» en exclusivité à Disney World en Floride pour la promotion du 4e épisode de cette saga issue des studios Pixar, en salle mercredi 26 juin.

Parlons jouets puisque «Toy Story 4» sort au cinéma. Comment comparez-vous les jouets de vos petits-enfants avec ceux de votre enfance?

Pour eux, tout passe par un écran et une tablette, ce qui n'existait pas à mon époque. Heureusement que mes enfants font attention à ne pas les laisser des heures devant un écran d'ordinateur. Si l'on supprime les iPad, c'est incroyable comme rien n'a changé depuis ma jeunesse. Ils courent dans le jardin, s'amusent avec des balles ou de vrais jouets comme ceux de «Toy Story».

Maintenant que vous êtes grand-père, est-ce que vous jouez souvent avec vos petits-enfants, Olivia, 8 ans, Charlotte, 5 ans et Michaiah, 3 ans?

Pas souvent. Mais je suis le roi des pancakes et j'adore faire ces crêpes épaisses dans des formes bizarres pour les amuser. Je leur ai aussi appris à apprécier la Root Beer, ce soda que l'on sert dans des grosses tasses et que je laisse au congélateur durant des heures auparavant. Je suis plutôt un grand-père sucreries et desserts. Disons que j'essaye de leur donner du diabète dès l'enfance. (Rires.) Quand ils seront adolescents, je compte organiser des soirées tacos avec mes petits-enfants car chacun peut s'amuser et les préparer en fonction de ses goûts. J'adore les réunions familiales et j'ai instauré cela avec mes enfants depuis longtemps.

Le nouveau personnage de «Toy Story 4» est Forky, une fourchette en plastique qui devient un jouet lorsque Bonnie le confectionne en classe d'éveil. Est-ce que vous faisiez ce genre jouet à l'école?

Constamment. Un tire-bouchon et 4 pics dentaires me suffisaient à construire une cabine pour arriver sur la lune. Je prétendais qu'un ouvre-boite était un hélicoptère.Quelque soit le jouet que l'on me donnait, je les transformais en astronautes ou fusées. J'étais fasciné pour la NASA et les expéditions sur la Lune.

Justement le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune sera célébré le 22 juillet prochain. Avez-vous des projets pour fêter cela?

J'ai écrit la préface d'un livre à cette occasion. On vient tout juste de célébrer les 50 ans du lancement de Apollo 10 et, pour moi, cette mission a été tout aussi importante que cella d'Apollo 11. Les gars de cette mission ne sont pas aussi célèbres car ils n'ont pas marché sur la Lune mais ils ont tout fait: le vol, l'orbite, la séparation de la fusée... Ils ont pris tous les risque pour qu'Apollo 11 puisse arriver sur le sol lunaire. Je reste admiratif du travail des gars de la NASA aujourd'hui comme hier. Mais me dire que cela s'est passé il y a cinquante ans, c'est terrible car je réalise à quel point je suis vieux !

A bientôt 63 ans et après 31 ans de mariage, quel est votre secret de fidélité?

Le secret est d'être heureux dans sa vie. Je me sens bien et en sécurité, alors pourquoi aller chercher ailleurs? Je suis conscient de ma chance. Rita Wilson est la princesse que j'ai sauvée de son donjon et j'ai fait d'elle la femme plus heureuse au monde. Mais elle m'a aussi sauvé de la noyade. Je ne sais pas comment j'aurais fini sans Rita. J'en parlais hier soir avec mon épouse en regardant ce 4e film d'animation.

Vous êtes un farouche opposant à Donald Trump. Que vous inspire son annonce de candidature pour sa réélection?

Il a été élu démocratiquement alors je n'ai pas à crier lorsque je le vois sur mon écran TV faire ses annonces. Nous avons le gouvernement que nous méritons. Mais je sais que je ne voterai pas pour lui l'an prochain.

On vous a souvent demandé de vous lancer en politique dans le camp démocrate. Ne seriez-vous pas le candidat idéal pour battre Trump?

L'Amérique n'a pas besoin d'un nouvel acteur à la Maison-Blanche. Cela est déjà arrivé à deux reprises et on s'est vite rendu compte que c'était une grave erreur de casting. Il faut des gens compétents pour s'occuper d'un pays, pas des comédiens! La seule chose que je pourrais assurer, c'est de faire des conférences de presse à la Maison-Blanche qui seraient beaucoup plus vivantes que celles de Trump. Mais c'est tout.

Dans «Toy Story 4», votre personnage, Woody, fait don de sa boîte vocale à un autre jouet. Pourriez-vous faire don d'un organe pour sauver une vie?

Je suis un donneur d'organes. C'est écrit sur mon permis de conduire. J'ai dû faire cela très sérieusement et me déplacer pour signer des papiers officiels. Donc si quelqu'un a besoin d'un œil, d'un rein, d'un cœur à ma mort, ils pourront se servir. Je ne pense pas que mon cerveau pourra servir à grand-chose mais cela ne me dérangerait pas d'être découpé en pièces détachés pour la science. (Le Matin)