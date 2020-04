Tom Hardy va lire des histoires aux enfants britanniques chaque soir pendant une semaine sur CBeebies, la chaîne de télévision de la BBC destinée aux moins de 6 ans.

L'acteur de 42 ans avait déjà joué les conteurs en 2017. La séquence avait alors atteint plus d'un million de vues sur le site replay du groupe BBC. Fort de ce succès, Tom Hardy a accepté de remettre le couvert pour divertir les enfants pendant la crise liée au coronavirus.

Une source a confié au journal britannique The Sun: « Tom voulait aider les familles en isolement et pensait que cela pourrait permettre aux parents de prendre une pause. CBeebies était évidemment ravie, ils savent que ce sera un grand succès.»

En guise d'annonce de son retour, la tête d'affiche de «Bronson» et «Mad Max: Fury Road» a déclaré: «Bonjour. C'est Tom. Parfois, un jour comme celui-ci, je me sens fort et heureux. Mais, d'autres jours, j'ai juste besoin que quelqu'un me fasse un câlin.»

Tom Hardy lira une nouvelle histoire chaque soir pendant une semaine. Le premier épisode sera diffusé le 27 avril à 19h50 (heure suisse).

Lancée en 2003, l'émission «Bedtime stories» (histoires avant d'aller se coucher, ndlr.) a pour habitude d'accueillir des personnalités connues dans ses studios. Parmi les célébrités qui ont prêté leur voix pour lire une histoire aux britanniques: Elton John, Rosamund Pike, Orlando Bloom, Simon Pegg, David Hasselhoff, Chris Evans, Dolly Parton, ou encore David Schwimmer (vidéo ci-dessous).

Cover Media