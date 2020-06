Demi Rose n'a pas lâché ses fans durant ces deux derniers mois, malgré le confinement. Chaque jour, elle postait plusieurs stories sur Instagram où elle racontait sa journée. D'ailleurs, on voyait souvent des publications de plus en plus sexy pour le bonheur de ses admirateurs.

L'une des dernières en date a beaucoup attendri ses 14,1 millions d'abonnés. On la voit poser sans haut avec un petit chien. «Ted et moi. Une véritable histoire d'amour», a-t-elle dit en légende. Le nombre de commentaires et «j'aime» ont explosé en quelques heures. «J'ai envie d'être ce chien», «Le toutou le plus chanceux de la Terre», peut-on notamment lire.

Le mannequin de 25 ans a pris le soin de cacher ses tétons avec des autocollants pour être sûre que le réseau social ne la censure pas. Ce serait dommage de rater une si belle bouille...

LeMatin.ch