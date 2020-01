La voiture dans laquelle se trouvait le rappeur Tupac Shakur lorsqu'il a été assassiné a été mise en vente. Le moteur de la BMW Série 7 de 1996 a été soigneusement restauré et la carrosserie, repeinte, ne porte plus la trace de l'impact des balles, résultant des quatre coups de feu qui ont été tirés. Toutefois« il y a une petite marque que nous croyons être un impact mais c'est difficile à dire», indique le concessionnaire sur son site Internet. La star du hip-hop y a été abattue à Las Vegas le 7 septembre 1996. Elle est décédée à 25 ans, six jours après l'attaque.

Celebrity Cars Las Vegas livre le véhicule avec un certificat d'authenticité montrant qu'il a été initialement loué par Death Row Records, le label fondé par Suge Knight et le producteur Dr. Dre. Son numéro d'identification correspond également à celui indiqué sur les documents de location originaux.

Vendue aux enchères par la police

Après le meurtre de Tupac, la police de Las Vegas aurait vendu la BMW aux enchères, puis il est passé entre les mains de plusieurs collectionneurs. Les représentants des propriétaires actuels demandent une caution remboursable de 20'000 dollars auprès de tout acheteur intéressé.

Le jour de sa mort, Tupac était dans cette voiture avec Suge Knight, qui était au volant, et se rendait d'un match de boxe de Mike Tyson à une fête au Club 662 lorsqu'une Cadillac blanche s'est arrêtée à côté des deux hommes à un feu rouge. Tupac, qui était sur le siège passager, a été touché par quatre balles, dont une qui lui a perforé le poumon. Son meurtre n'a jamais été élucidé.

Cover Media / lematin.ch