Et un mariage de plus dans le clan de la reine Elizabeth II! Sa petite-fille Beatrice, fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson, s'est fiancée avec Edoardo Mapelli Mozzi. C'est la princesse Eugenie qui a révélé la bonne nouvelle sur Instagram: «Beabea, wow! Je suis tellement heureuse pour toi ma très chère sœur», a-t-elle écrit avant de partager une annonce écrite par Beatrice, qui ne possède pas de compte sur le réseau social.

«Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir partager notre engagement récent. Nous sommes tous les deux très excités de nous lancer dans cette aventure de la vie et sommes impatients de nous marier. Nous partageons beaucoup d'intérêts et de valeurs similaires et nous savons que cela nous sera très utile pour les années à venir, remplis d’amour et de bonheur.»

Deux minutes plus tard, le fiancé de Beatrice a partagé d'autres photos, avec ce message: «Tu ne seras jamais seule, mon amour, mon cœur est ta maison. Main dans la main, aujourd'hui, demain et pour toujours.»

Riche magnat déjà papa

Edoardo Mapelli Mozzi est le fils du comte Alex Mapelli Mozzi, ancien skieur olympique italien. «Edo», de son surnom, 34 ans, est un riche magnat immobilier. Il est divorcé et déjà père d'un petit garçon de 3 ans. Beatrice et lui se sont rencontrés en septembre 2018. «The Sun» avait révélé leur relation en novembre.

Beatrice d'York occupe la neuvième place dans l’ordre de succession au trône britannique.

LFl