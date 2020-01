Les fêtes de Noël ont été une réussite pour Vanessa Paradis et sa famille recomposée. Comme l’annonce le «Daily Mail», son ex, Johnny Depp, avec qui elle a vécu quatorze ans (1998-2012) et a eu deux enfants, l’a rejointe, elle, ainsi que son mari, Samuel Benchetrit.

C’est à Paris que les parents de Lily-Rose et Jack se sont retrouvés, comme en attestent les photos publiées par le site montrant Johnny Depp à son arrivée à l’aéroport peu avant le réveillon du 24 décembre.

Une virée au Lido

L’acteur a prolongé son séjour dans la capitale française jusqu’au 27. Outre le réveillon en famille, Johnny Depp a été vu au Lido, des images diffusées notamment sur Instagram.

Depuis, Johnny Depp a repris l’Eurostar pour finir l’année à Londres, où il vit une partie de l’année.

